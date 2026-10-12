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長榮量價俱揚大漲逾7% 法人上修獲利目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

長榮（2603）股價12日開盤後逆勢衝高，元大投顧指出，長榮今年第3季獲利大增，巴拿馬限航至2027上半年可望支撐運價，2027年持續成長。

長榮今日開盤後衝高到250元，漲幅逾7%，開盤主分鐘成交量超過7千張，已超越10月8日全天交易量。

長榮10月8日舉行法說會，元大投顧出具最新報告表示，美伊戰爭及搶出貨潮，巴拿馬運河限航及亞歐塞港等推動運價大漲，2026第3季/第4季每股稅後盈餘（EPS）上修177.1%/188.3%至19.43元/12.86元。

美國進口需求增溫，巴拿馬限航延續至2027上半年支撐運價高檔，2027年歐洲線及美國線長約價將遠高於2026年，提振2027年營運。

預估2027年每股獲利續揚至51.04元，年增17.2%，殖利率9%具吸引力，調升至買進。

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