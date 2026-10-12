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外資同步調升欣興及景碩目標價 展望毛利率樂觀
外資看好欣興（3037）及景碩（3189）毛利率提升，同步調升目標價。
美系券商表示，欣興購置土地以支持長期產能成長，預估2027、2028年資本支出都在新台幣400億元以上。除了ABF外，觀察PCB／HDI業務毛利率展望更加樂觀。最新預估2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）為21/37/64.8元，同步升目標。
美系券商預期，景碩今年第3季毛利率27.8%，在產品組合轉佳及漲價效應下，預估第4季營收預計季增10%，毛利率將進一步提升至29.3%。最新預估2026-2028年EPS為10.6/27.3/51.5，同步升目標。
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