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留意五風險！高盛：大立光FAU占比將提升 目標價震撼上看11,000 元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）上周法說後，高盛證券釋出報告指出，看好大立光與最新技術高度契合，將有助於業務從傳統的手機鏡頭擴展至共同封裝光學（CPO）交換器的光纖陣列（FA）與光纖陣列單元（FAU）。高盛將大立光目標價由6,263元大幅上調至11,000元，居內外資法人最高，維持「買進」評等。

高盛預估，FAU對大立光的營收貢獻比例將在 2027 年達到 3%，並在 2030 年超過 50%，這將強力驅動大立光的獲利成長、毛利率擴張及估值重評。高盛基於對大立光2028年的獲利預估，給予39.8倍的本益比，目標價也跟著大幅調高75.6%。

高盛指出，大立光的FA已通過客戶認證，並獲得正面回饋，且客戶偏好採購大立光的FA加FAU整合型產品。大立光的管理階層指出，對位與自動化生產能力強勁，有助提升製造精度、生產速度及測試效率，支撐客戶滲透率。

大立光第3季的營收成長疲弱，年減 11%，高盛認為主要原因是智慧型手機市場低迷、記憶體成本偏高、主要智慧機品牌客戶新機型推出數量減少、摺疊手機延至第4季才上市等。另外，手機鏡頭畫素組合升級的速度比高盛估計更慢，也是營收不如預期的原因。

高盛將大立光今年預估稅後淨利下調13%到216.66億元，將2027年預估稅後淨利下調4%到276.82億元，但將2028年預估稅後淨利上調16%到371.8億元。調整後，大立光今年預估每股稅後純益（EPS）為162.6元，2027年EPS為 207.41元，2028年EPS為278.57元。

高盛預估，大立光的毛利率在 2026-2028 年維持約 50%，受到手機鏡頭畫素組合持續升級與FAU需求強勁所支撐。

不過，高盛也提醒有五個主要風險，包括智慧機市場成長低於預期、手機鏡頭競爭加劇、智慧機相機鏡頭規格升級或大立光手機鏡頭畫素組合升級速度低於預期、FAU擴產速度低於預期、FAU競爭加劇。

大立光

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