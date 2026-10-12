永道、韋僑營運可望續旺

無線射頻識別（RFID）雙雄永道-KY（6863）與韋僑（6417）進入年底出貨旺季，雙雙繳出史上最強第3季及前三季營收的成績單。展望第4季，隨著智慧化應用需求升溫，雙雄營運可望續旺。

受惠新客戶放量與美國、越南兩大新生產基地投產，永道表示，持續推進食品追溯、高價值物流、RFID結合環境物聯網及AI四層架構等新應用，其中，與藍牙結合的新形態產品已在美國500家門店部署，目標2026年底擴充套件至4,600家。

韋僑成長動能主要來自於高毛利醫療與工業應用，醫療應用營收占比已衝高至36%，受惠於大客戶將條碼轉為RFID的趨勢，出貨量明顯成長。

創新產品方面，韋僑與美國平台大廠合作開發，應用於智慧物流與冷鏈追蹤的BLE TAG（藍牙標籤），下半年出貨倍增，持續挹注營運。