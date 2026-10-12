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就市論勢／AI、 ABF載板、 PCB聚光

經濟日報／ 洪敏洋（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

市場對10月聯準會再度升息的押注明顯退燒，對股市評價形成減壓效果。不過，油價仍在每桶百美元附近徘徊，10年期美債殖利率持續攀升，通膨壓力並未解除，利率仍是壓抑評價擴張的因素之一。

AI市況持續欣欣向榮，帶旺台系鏈。美系四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出合計上看7,500億美元，輝達新一代GPU平台與各大雲端業者自研ASIC同步進入量產，先進製程交期已拉長至一年半以上，明年代工價格續行調升。

另外，ABF載板產能全線滿載，報價逐季上調；伺服器板層數持續墊高，PCB／CCL 全面朝M8、M9升級；電源架構則加速轉向800V高壓直流，液冷側掛模組規格大幅拉高。

記憶體方面，原廠新增產能要到明年下半年才會明顯開出。供給受限的環節愈多，議價權就愈往供應鏈集中。

投資建議

10月重點在於科技大廠法說會與第3季財報。台灣加權指數居高，市場容易聚焦點位，但真正撐住指數的是企業獲利表現，市場普遍預期明年台股上市櫃企業獲利仍有高雙位數增幅。

需要提防的是籌碼溫度，台股大盤融資餘額重回6,000億元以上，加上美國期中選舉登場前的政治雜訊，短線震盪可能放大；評價拉升速度遠快於獲利調升的個股，將是波動中首先被檢驗的對象。

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