聽新聞
0:00 / 0:00

磐儀今年業績戰新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）今年營運持續走高，展望本季，磐儀指出，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。

法人看好，磐儀今年營收將創新高，隨著邊緣AI應用持續擴大，2027年營運可望續強。

磐儀9月營收3.1億元，創單月歷史新高，月增17.9%，年增71.1%；第3季營收8.3億元，為史上單季新高，季增16%，年增58%；前三季營收20.6億元，同期最佳，年增47.5%。

磐儀表示，今年以來積極深化實體AI、智慧醫療、智慧製造及半導體產業應用布局，隨著全球市場對AI運算、智慧化設備及自動化解決方案需求持續提升，該公司相關產品與解決方案出貨動能穩健增長，帶動整體營收表現屢創佳績。

展望本季，磐儀表示，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。在AI應用逐步落地及產業數位轉型需求增加帶動下，對後續營運發展維持審慎樂觀看法。

子公司磐旭智能方面，磐儀預計，磐旭智能今年底到明年初辦理公開發行並登錄興櫃，目標明年下半年掛牌上櫃。

磐儀8日收盤下跌0.1元，收46.25元。

半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南亞科、樺漢法說 聚焦營運展望

光聖單月、單季營運雙高

台積電法說來了！周四將公布Q3財報、展望 市場盯七大重點

台積電法說行情升溫！00891近一年飆138%、規模站上714億

相關新聞

千附9月營收年增83.6% 成長帶勁

千附實業（8383）受惠半導體大廠擴建先進製程、先進封裝產能，廠務工程接單暢旺，第4季多項大型工程將陸續完工驗收，挹注營收；子公司千附精密量子電腦設備出貨也有進展，加上新取得國內大型封測廠供應商資格，為明年營運增添成長動能。

華新Q3獲利挑戰百億

華新麗華（1605）轉投資獲利大爆發，法人估，第3季單季獲利可望挑戰百億元、改寫單季新高紀錄。主要動能來自華邦電、華新科等科技轉投資，本業電線電纜維持穩定，特殊不銹鋼、海底電纜等AI相關布局也逐步開出。

就市論勢／AI、 ABF載板、 PCB聚光

市場對10月聯準會再度升息的押注明顯退燒，對股市評價形成減壓效果。不過，油價仍在每桶百美元附近徘徊，10年期美債殖利率持續攀升，通膨壓力並未解除，利率仍是壓抑評價擴張的因素之一。

磐儀今年業績戰新高

工業電腦廠磐儀（3594）今年營運持續走高，展望本季，磐儀指出，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。

勤誠大秀次世代機殼

AI伺服器機殼大廠勤誠（8210）宣布，將於10月13日至15日赴美國加州聖荷西參加OCP全球峰會（OCP Global Summit 2026），展出次世代AI伺服器機殼解決方案，全力搶攻市場商機。

來億、寶成後市審慎樂觀

耐吉（Nike）延續並擴大調整計畫，包括產品組合、大中華地區通路銷售等，預計2027、2028財年營運仍承壓。法人認為，即便Nike後市展望保守，但仍看好寶成（9904）、來億-KY等製鞋廠後市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。