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磐儀今年業績戰新高
工業電腦廠磐儀（3594）今年營運持續走高，展望本季，磐儀指出，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。
法人看好，磐儀今年營收將創新高，隨著邊緣AI應用持續擴大，2027年營運可望續強。
磐儀9月營收3.1億元，創單月歷史新高，月增17.9%，年增71.1%；第3季營收8.3億元，為史上單季新高，季增16%，年增58%；前三季營收20.6億元，同期最佳，年增47.5%。
磐儀表示，今年以來積極深化實體AI、智慧醫療、智慧製造及半導體產業應用布局，隨著全球市場對AI運算、智慧化設備及自動化解決方案需求持續提升，該公司相關產品與解決方案出貨動能穩健增長，帶動整體營收表現屢創佳績。
展望本季，磐儀表示，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。在AI應用逐步落地及產業數位轉型需求增加帶動下，對後續營運發展維持審慎樂觀看法。
子公司磐旭智能方面，磐儀預計，磐旭智能今年底到明年初辦理公開發行並登錄興櫃，目標明年下半年掛牌上櫃。
磐儀8日收盤下跌0.1元，收46.25元。
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