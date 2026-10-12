因應第三階段上市上櫃公司將自2028年起接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心（Taipei Exchange）偕同臺灣證券交易所、期貨交易所及集中保管結算所辦理「2026年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」，將在臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程。

首場將於10月21日登場，歡迎第三階段上市上櫃公司及實收資本額未達20億元暫不接軌之公司踴躍報名，以掌握最新政策方向及實務導入重點。

金融監督管理委員會已於今年9月23日修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」，限縮第三階段適用永續準則的對象，由原本為實收資本額未達50億元的上市上櫃公司，調整為實收資本額達20億元以上但未達50億元的非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象及實收資本額未達50億元的金融保險業，並就揭露內容、確信規定及申報期限等構面新增多項過渡措施，在維持永續資訊揭露品質同時，適度衡平企業的接軌成本及投資人或利害關係人的資訊需求。

櫃買中心表示，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表就最新政策調整方向進行說明，以及請四大會計師事務所的專家，從實務角度協助第三階段公司建立IFRS永續揭露準則之基礎觀念，再詳細說明第三階段公司適用導入計畫的時程及各階段應執行步驟等，並輔以IFRS S2揭露範例，以瞭解永續專章編製作業的整體流程。

期透過前開宣導活動，協助上市上櫃公司在既有永續揭露基礎上，進一步強化對永續相關風險與機會的辨識、管理及資訊揭露，加速提升永續競爭力。

本次宣導會將自今（12）日上午9時起開放網路報名，請至「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站（網址為https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息／活動訊息」項下，點選「2026年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」進行報名作業。