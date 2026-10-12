聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買將宣導永續揭露

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

因應第三階段上市上櫃公司將自2028年起接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心（Taipei Exchange）偕同臺灣證券交易所、期貨交易所及集中保管結算所辦理「2026年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」，將在臺北、新竹、台中及高雄舉辦四場宣導課程。

首場將於10月21日登場，歡迎第三階段上市上櫃公司及實收資本額未達20億元暫不接軌之公司踴躍報名，以掌握最新政策方向及實務導入重點。

金融監督管理委員會已於今年9月23日修正「我國接軌IFRS永續揭露準則及政策藍圖」，限縮第三階段適用永續準則的對象，由原本為實收資本額未達50億元的上市上櫃公司，調整為實收資本額達20億元以上但未達50億元的非金融保險業、實收資本額未達20億元惟屬環境部公告應盤查登錄及查驗對象及實收資本額未達50億元的金融保險業，並就揭露內容、確信規定及申報期限等構面新增多項過渡措施，在維持永續資訊揭露品質同時，適度衡平企業的接軌成本及投資人或利害關係人的資訊需求。

櫃買中心表示，本次宣導會將邀請主管機關證期局代表就最新政策調整方向進行說明，以及請四大會計師事務所的專家，從實務角度協助第三階段公司建立IFRS永續揭露準則之基礎觀念，再詳細說明第三階段公司適用導入計畫的時程及各階段應執行步驟等，並輔以IFRS S2揭露範例，以瞭解永續專章編製作業的整體流程。

期透過前開宣導活動，協助上市上櫃公司在既有永續揭露基礎上，進一步強化對永續相關風險與機會的辨識、管理及資訊揭露，加速提升永續競爭力。

本次宣導會將自今（12）日上午9時起開放網路報名，請至「接軌IFRS永續揭露準則專區」網站（網址為https://isds.tpex.org.tw）之「最新消息／活動訊息」項下，點選「2026年度IFRS永續揭露準則導入計畫宣導會」進行報名作業。

永續 櫃買中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

資本適足率揭露 畫三紅線

國泰世華奪國際大獎

13家金控9月獲利 市場關注展望與股利政策

相關新聞

千附9月營收年增83.6% 成長帶勁

千附實業（8383）受惠半導體大廠擴建先進製程、先進封裝產能，廠務工程接單暢旺，第4季多項大型工程將陸續完工驗收，挹注營收；子公司千附精密量子電腦設備出貨也有進展，加上新取得國內大型封測廠供應商資格，為明年營運增添成長動能。

華新Q3獲利挑戰百億

華新麗華（1605）轉投資獲利大爆發，法人估，第3季單季獲利可望挑戰百億元、改寫單季新高紀錄。主要動能來自華邦電、華新科等科技轉投資，本業電線電纜維持穩定，特殊不銹鋼、海底電纜等AI相關布局也逐步開出。

就市論勢／AI、 ABF載板、 PCB聚光

市場對10月聯準會再度升息的押注明顯退燒，對股市評價形成減壓效果。不過，油價仍在每桶百美元附近徘徊，10年期美債殖利率持續攀升，通膨壓力並未解除，利率仍是壓抑評價擴張的因素之一。

磐儀今年業績戰新高

工業電腦廠磐儀（3594）今年營運持續走高，展望本季，磐儀指出，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。

勤誠大秀次世代機殼

AI伺服器機殼大廠勤誠（8210）宣布，將於10月13日至15日赴美國加州聖荷西參加OCP全球峰會（OCP Global Summit 2026），展出次世代AI伺服器機殼解決方案，全力搶攻市場商機。

來億、寶成後市審慎樂觀

耐吉（Nike）延續並擴大調整計畫，包括產品組合、大中華地區通路銷售等，預計2027、2028財年營運仍承壓。法人認為，即便Nike後市展望保守，但仍看好寶成（9904）、來億-KY等製鞋廠後市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。