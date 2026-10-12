高明鐵攻矽光子 績優

AI高速光通訊需求帶動設備商業績大幅成長。高明鐵（4573）轉型矽光子精密設備效益顯現，9月營收2.3億元、第3季營收6.51億元，雙創歷史新高紀錄，其中，第3季單季營收已超越去年全年總和。

隨800G、1.6T高速光通訊設備訂單放量，以及共同封裝光學（CPO）新應用逐步開展，法人看好高明鐵下半年營收、獲利同步攀升，全年營運可望改寫紀錄。

高明鐵9月營收2.3億元，月增4.7%、年增3.36倍；第3季營收6.51億元，季增44.31%、年增3.24倍，已超越去年全年6.03億元的規模；累計前三季營收13.54億元，年增2.07倍，顯示轉型後的接單成果持續反映在營收表現。

獲利方面，高明鐵上半年毛利率39.35%，較去年同期提高16.71個百分點，稅後純益1.21億元，成功轉虧為盈，每股純益2.9元，上半年獲利已超越歷年全年水準。隨第3季營收較第2季大幅成長，法人預期，下半年獲利有機會明顯優於上半年。

高明鐵原以鏡頭組裝設備為主要業務，近年運用精密運動控制與自動化技術，切入光通訊耦光對位設備市場，並通過全球前十大光通訊品牌廠認證，取得800G及1.6T耦光對位產品訂單，成為推升營收的重要動能。

隨AI資料中心高速傳輸規格升級，光通訊元件對準精度及自動化組裝要求提高，高明鐵進一步布局CPO封裝測試，以及光纖陣列單元（FAU）與微透鏡陣列（MLA）精密組裝設備，擴大產品應用範圍。