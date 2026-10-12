創櫃板plus 挺女力企業

為落實政府性別平等推動計畫，支持女力企業茁壯發展，櫃買中心（Taipei Exchange）受邀出席10月3日女性創業系列講座，分享創櫃板plus資源如何協助女力企業強化經營體質、加速企業成長。

此次女性創業系列講座主題以AI議題為核心，分享如何製作AI短影音與自媒體經營，打破傳統影音製作經費與技術挑戰，協助創業家打造新型態的創業模式、組織型態與思維。

櫃買中心新創發展部組長何藹然活動中也介紹創櫃板plus機制，在創櫃板plus機制下，企業只要完成簡易內控與財會制度的輔導建置，經櫃買中心實地查核及核准登錄後，即可取得股票代號，無須公開發行就能展現企業的透明經營與信譽，協助企業在品牌發展初期即建立知名度與信任度，並能更快速的因應AI潮流所帶來的改變。

櫃買中心長期支持中小微企業與新創公司發展，並鼓勵中小企業以創櫃板為起點，逐步邁向興櫃及上櫃等資本市場。櫃買中心期望成為女力企業的堅強後盾，透過提供專業的資本市場觀念與資源支持，協助更多女力企業累積能量，將創業熱忱轉化為實際的經營成果，展現女力經濟的堅韌力量。