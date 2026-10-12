華鉬利多 Q4營收看增

國內唯一鉬金屬大廠華鉬（6990）9月合併營收2.5億元，月增12.1%、年增75.7%，改寫單月營收歷史新高；第3季合併營收6.52億元，季增14.5%、年增105%；累計前九月合併營收16.02億元、年增79.9%，創歷史新高。

受惠於國際鉬價（Molybdenum）行情上揚與出貨動能增溫帶動，華鉬今年以來單月營收已連續八個月呈年增正成長。華鉬第3季營收創單季歷史新高，法人估，第4季可望維持成長走勢，全年營收挑戰歷史新高。

受供需失衡、軍工及AI相關應用需求帶動，全球鉬價自2025年底的底部位階起走揚，根據最新大宗商品價格走勢，鉬現貨價格突破前高，攀升至每磅33.65美元，近一年增長逾14%。