聽新聞
0:00 / 0:00

華鉬利多 Q4營收看增

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

國內唯一鉬金屬大廠華鉬（6990）9月合併營收2.5億元，月增12.1%、年增75.7%，改寫單月營收歷史新高；第3季合併營收6.52億元，季增14.5%、年增105%；累計前九月合併營收16.02億元、年增79.9%，創歷史新高。

受惠於國際鉬價（Molybdenum）行情上揚與出貨動能增溫帶動，華鉬今年以來單月營收已連續八個月呈年增正成長。華鉬第3季營收創單季歷史新高，法人估，第4季可望維持成長走勢，全年營收挑戰歷史新高。

受供需失衡、軍工及AI相關應用需求帶動，全球鉬價自2025年底的底部位階起走揚，根據最新大宗商品價格走勢，鉬現貨價格突破前高，攀升至每磅33.65美元，近一年增長逾14%。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光聖單月、單季營運雙高

晨暉營收／美國Costco旺季發酵9月4.5億元 月增37.4%、年增4.5倍

廣達第3季營收再破兆元創高 AI 伺服器續撐成長

南亞科、樺漢法說 聚焦營運展望

相關新聞

千附9月營收年增83.6% 成長帶勁

千附實業（8383）受惠半導體大廠擴建先進製程、先進封裝產能，廠務工程接單暢旺，第4季多項大型工程將陸續完工驗收，挹注營收；子公司千附精密量子電腦設備出貨也有進展，加上新取得國內大型封測廠供應商資格，為明年營運增添成長動能。

華新Q3獲利挑戰百億

華新麗華（1605）轉投資獲利大爆發，法人估，第3季單季獲利可望挑戰百億元、改寫單季新高紀錄。主要動能來自華邦電、華新科等科技轉投資，本業電線電纜維持穩定，特殊不銹鋼、海底電纜等AI相關布局也逐步開出。

就市論勢／AI、 ABF載板、 PCB聚光

市場對10月聯準會再度升息的押注明顯退燒，對股市評價形成減壓效果。不過，油價仍在每桶百美元附近徘徊，10年期美債殖利率持續攀升，通膨壓力並未解除，利率仍是壓抑評價擴張的因素之一。

磐儀今年業績戰新高

工業電腦廠磐儀（3594）今年營運持續走高，展望本季，磐儀指出，半導體設備市場需求維持穩健，加上醫療影像與智慧醫療相關專案持續推進，預期半導體設備及醫療兩大市場將持續挹注營收成長動能。

勤誠大秀次世代機殼

AI伺服器機殼大廠勤誠（8210）宣布，將於10月13日至15日赴美國加州聖荷西參加OCP全球峰會（OCP Global Summit 2026），展出次世代AI伺服器機殼解決方案，全力搶攻市場商機。

來億、寶成後市審慎樂觀

耐吉（Nike）延續並擴大調整計畫，包括產品組合、大中華地區通路銷售等，預計2027、2028財年營運仍承壓。法人認為，即便Nike後市展望保守，但仍看好寶成（9904）、來億-KY等製鞋廠後市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。