華新Q3獲利挑戰百億

華新麗華（1605）轉投資獲利大爆發，法人估，第3季單季獲利可望挑戰百億元、改寫單季新高紀錄。主要動能來自華邦電、華新科等科技轉投資，本業電線電纜維持穩定，特殊不銹鋼、海底電纜等AI相關布局也逐步開出。

華新今年上半年稅後純益126.28億元、每股純益（EPS）2.85元，截至第2季每股淨值46.12元；截至10月8日收盤價39.1元，股價仍低於每股淨值。隨第3季獲利挑戰百億元，法人估，華新全年稅後純益可達340億至360億元，EPS可望突破8元。

華新董事長焦佑倫先前表示，受惠AI發展，科技轉投資營運進入「大爆發」。第3季最大貢獻仍來自華邦電，法人估華邦電單季稅後純益約423億元，以華新持股約21%計算，華新可認列權益法收益約88億至91億元，高於第2季約52億元。

華新科也可望持續貢獻。華新持有華新科18.3%，法人估，第3季可再挹注約3億至4億元；加計華東及其他轉投資，科技事業單季對華新的獲利貢獻可望超過90億元。

華邦電旗下新唐近期營運也有改善。新唐為華邦電子公司，華邦電持股逾五成，相關獲利先反映在華邦電合併財報，再由華新依持股比例認列，進一步擴大華邦電這條半導體投資線對華新的貢獻。

本業方面，法人估華新第3季營業利益約7億至9億元，主要由電線電纜支撐。AI資料中心持續擴建，用電需求增加，帶動輸配電設備、強韌電網及能源基礎建設投資，華新電線電纜出貨維持高檔。

特殊不鏽鋼則持續往高階應用發展。華新相關產品已切入資料中心液冷、能源設備及航太市場，旗下歐洲特殊鋼事業也持續擴充高階產能。未來不鏽鋼獲利將不只看一般鋼價與鎳價，高階材料比重提高，將是改善產品組合的重要方向。

海底電纜則是下一階段新增產值。華新海纜產線已完成建置，目前進入認證階段，預計2027年中完成認證後量產，未來年營收規模上看百億元。AI資料中心帶動電力需求增加，陸纜、海纜及特殊不鏽鋼都可承接相關基礎建設需求。

法人指出，華新目前仍由科技轉投資拉動獲利最快，本業則逐步增加AI相關產值。短期看華邦電、華新科推升業外，中期則看電線電纜、特殊不鏽鋼與海底電纜增加貢獻。若第3季獲利站上百億元，將進一步確認公司獲利結構進入新的階段。