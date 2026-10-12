保瑞（6472）昨（11）日公布9月合併營收23.3億元，年增35.13%，今年前九月營收163.04億元，年增9.44%。保瑞子公司晨暉受惠美國Costco旺季發酵，9月營收4.5億元，月增37.4%，年增453.1%，前九月營收20.69億元，年增195.4%。母子兩公司9月營收雙雙創下歷史新高。

保瑞表示，馬里蘭州無菌針劑廠半年一次的例行檢修雖於9月進行，但整體CDMO網絡持續消化位於高檔的在手訂單，加拿大廠與竹南廠等稼動率良好的廠區出貨表現穩健，有效填補檢修期間的產能空窗。

針對保瑞全球銷售業務，保瑞日前公告處分美適亞藥證，其中小部分價金已於9月完成認列，挹注相關業務營收；消費者保健事業方面，子公司晨暉生技旗下美國保健品業務Weider Global Nutrition（威德）進入大型零售通路促銷旺季，通路拉貨與終端消費需求同步升溫，挹注集團營收表現。

保瑞並表示，美國藥品銷售子公司Upsher-Smith亦宣布取得「Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension USP 1%」的藥證，該眼藥水用於治療眼部發炎及過敏性症狀。這是Upsher-Smith繼今年初取得Cyclosporine眼用乳劑0.05%藥證後，眼科產品線再添新品，進一步豐富美國市場的產品組合。

展望第4季，保瑞表示，製藥與零售市場傳統旺季到來，CDMO高檔在手訂單持續消化，加上Upsher-Smith新品與既有產品組合推進，晨暉旗下WGN零售旺季效應逐步發酵，集團CDMO業務搭配全球藥品銷售的雙引擎可望持續協同運轉，消費者保健事業亦提供新增量，進一步展現全球化製藥服務平台多元事業布局的營運韌性。

晨暉生技表示，9月營收創高主要受惠旗下Weider Global Nutrition（WGN）進入美國大型零售通路Costco促銷旺季，帶動通路拉貨及終端消費需求升溫。WGN與Costco合作逾30年，今年Costco於8月底至9月間針對Weider主力男性活力保健產品Prime Testosterone Support推出促銷，進一步帶動旺季銷售動能。

晨暉生技表示，進入歐美零售傳統旺季，從感恩節、黑色星期五、耶誕節一路延伸至年終促銷，隔年初又接續健身與運動營養需求高峰。WGN商業版圖遍及超過100個地區，可望藉既有品牌與通路基礎迎來第4季消費旺季。