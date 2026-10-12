藥華藥9月營收倍增 稱霸生技股

生醫族群9月營收相繼公布，截至昨（11）日為止，藥華藥（6446）受惠PV、ET兩項藥證開始動起來，單月合併營收26.3億元，名列營收王，年增逼近一倍，並創歷史新高；保瑞受惠海內外CDMO及全球業務成長，再加上子公司晨暉挹注，單月合併營收23.3億元，也創下歷史新高。

美時9月營收雖尚未公布，依上月營收21億元表現來看，9月也有機會有樂觀成長；連鎖藥局龍頭大樹9合併營收16億元，年增5.3%，在品類優化、服務擴充、新事業放大三大主軸帶動下，營收表現也創下歷史同期新高。

此外，東洋9月營收9.1億元，年增3.6%，除了海外Lipo-AB持成長，癌症藥品Pulmivex及授權引進的Selinexor等新品加入，抗生素產品線擴充，流感疫苗也進入銷售旺季。

晶碩9月營收7.5億元，年增20.6%，創單月歷史次高，主要受惠日本及歐洲市場需求持續增溫，加上矽水膠及高階光學產品出貨成長；另外自下半年以來，因應雙11及第4季客戶需求提前備貨，也挹注第3季出貨動能。

健喬9月合併營收7.46億元，年增38.7%，主要是癌症用藥累計年增41%、心血管與代謝產品年增48%、婦女健康照護產品年增25%，多項治療領域同步成長。

展望第4季，藥華藥、保瑞、美時業績仍然成長可期，藥華藥執行長林國鐘指出，公司除了持續推進PV市場，也看好ET成為下一階段擴大市場的重要機會。美時8月公布，子公司Norwich的Rifaximin 550毫克錠劑學名藥藥證申請，已獲上訴法院有利判決，該產品為治療成人腹瀉型腸躁症學名藥；美時上半年也預告推出哮喘吸入劑，法人期待兩項藥品將對美時第4季帶來顯著業績貢獻。