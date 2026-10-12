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千附9月營收年增83.6% 成長帶勁
千附實業（8383）受惠半導體大廠擴建先進製程、先進封裝產能，廠務工程接單暢旺，第4季多項大型工程將陸續完工驗收，挹注營收；子公司千附精密量子電腦設備出貨也有進展，加上新取得國內大型封測廠供應商資格，為明年營運增添成長動能。
千附表示，全球AI及半導體產業持續擴大資本支出，帶動高階晶圓廠建廠工程、廠務系統及精密零組件需求升溫。千附9月合併營收4.68億元，年增83.6%；累計前三季營收38.90億元，年增62.9%，創歷年同期新高。
千附指出，目前廠務工程在手訂單維持良好能見度，第3季起部分大型專案陸續進入完工及營收認列階段，第4季仍有多項工程案件將依進度完成驗收，持續貢獻營收，全年營運可望維持成長。
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