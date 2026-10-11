晨暉營收／美國Costco旺季發酵9月4.5億元 月增37.4%、年增4.5倍

晨暉（1271）11日公告9月合併營收約4.47億元，月增37.4%，年增453.1%，改寫單月歷史新高；累計今年前九月營收20.69億元，年增195.4%。9月營收創高主要受惠旗下Weider Global Nutrition（WGN）進入美國大型零售通路促銷旺季，帶動通路拉貨及終端消費需求升溫。

晨暉生技表示，WGN與美國大賣場Costco合作逾30年，今年Costco於8月底至9月間針對Weider主力男性活力保健產品Prime Testosterone Support推出促銷，進一步帶動旺季銷售動能。

WGN自今年5月起營收完整納入晨暉合併報表後，公司營收規模明顯躍升，由併購前單月不到1億元的水準，5月首度攀升至4.16億元；其後單月營收亦大致維持3億元左右，9月更進一步成長至4.47億元、改寫歷史新高，顯示WGN帶來的效益已由初期併表所帶動的規模跳升，逐步轉向全球通路旺季、促銷活動及終端消費需求所挹注的實質營運成長。

從美國市場來看，健康消費仍展現韌性。美國全國零售聯合會（NRF）最新資料顯示，2026年8月核心零售銷售年增3.47%，已連續第11個月成長；健康與個人照護商店銷售年增7.3%，網路及非實體通路亦年增6.2%。Grand View Research預估，美國膳食補充品市場將由2025年的687.4億美元增至2026年的740.6億美元，2033年上看1,310.8億美元，2026至2033年年複合成長率達8.5%。

歐洲市場方面，保健與運動營養需求亦維持成長。Market Data Forecast預估，歐洲營養與補充品市場2026年規模約972.1億美元，2034年可望達1,544.7億美元；Mordor Intelligence則預估，歐洲運動營養市場將由2026年的66.1億美元增至2031年的96.4億美元，年複合成長率7.85%。WGN歐洲營運以西班牙與德國為重要市場，主力產品涵蓋肌酸、膠原蛋白、蛋白粉及多功能機能軟糖。

晨暉生技表示，第4季進入歐美零售傳統旺季，從感恩節、黑色星期五、耶誕節一路延伸至年終促銷，隔年初又接續健身與運動營養需求高峰。以2025年為例，美國11月至12月假期零售銷售成長4.1%，規模首度突破1兆美元，顯示年底促銷仍是零售品牌重要銷售節點。WGN聚焦維生素、礦物質與營養補充品（VMS）、運動營養及機能食品三大品類，商業版圖遍及超過100個地區，可望藉既有品牌與通路基礎迎來第4季消費旺季。

展望第4季，晨暉表示，美國健康消費與零售備貨動能仍具支撐，歐洲保健與運動營養市場亦維持結構性成長。公司將持續整合保瑞集團全球CDMO實力、晨暉原料研發、配方與製造能力，以及WGN全球品牌與通路資源，推動營運從併購帶來的規模放大，進一步轉向CDMO、產品、品牌與全球通路整合所創造的成長綜效。