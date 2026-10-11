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保瑞營收／9月23.3億元、年增35.1%創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）11日公告9月合併營收23.3億元，年增35.13%，繼6月之後再度改寫單月歷史新高；累計今年前九月營收達163.04億元，年增9.44%，營運成長動能持續升溫。

保瑞表示，馬里蘭州無菌針劑廠半年一次的例行檢修雖於9月進行，但整體CDMO網絡持續消化位於高檔的在手訂單，加拿大廠與竹南廠等稼動率良好的廠區出貨表現穩健，有效填補檢修期間的產能空窗。

保瑞指出，公司目前已建立橫跨北美與台灣、多劑型的製造網絡，並持續強化跨廠區調度與供應鏈效率，有助於降低單一廠區排程變動對整體營收造成的波動。

全球銷售業務方面，保瑞日前公告處分美適亞藥證，其中小部分價金已於9月完成認列，挹注相關業務營收；消費者保健事業方面，子公司晨暉生技（1271）旗下美國保健品業務Weider Global Nutrition（威德）進入大型零售通路促銷旺季，通路拉貨與終端消費需求同步升溫，挹注集團營收表現。

此外，相較於一般學名藥市場易受價格與拉貨節奏影響，保瑞近年亦持續透過專科用藥、新產品與消費者保健事業，降低單一產品及單一事業波動對集團營運的影響。

保瑞並表示，美國藥品銷售子公司Upsher-Smith亦宣布取得「Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension USP 1%」藥物的藥證，該眼藥水用於治療眼部發炎及過敏性症狀。這是Upsher-Smith繼今年初取得Cyclosporine眼用乳劑0.05%藥證後，眼科產品線再添新品，進一步豐富美國市場的產品組合。

保瑞表示，隨第4季製藥與零售市場傳統旺季到來，CDMO高檔在手訂單持續消化，加上Upsher-Smith新品與既有產品組合推進，以及WGN零售旺季效應逐步發酵，集團CDMO業務搭配全球藥品銷售的雙引擎可望持續協同運轉，消費者保健事業亦提供新增量，進一步展現全球化製藥服務平台多元事業布局的營運韌性。

營收 供應鏈 保瑞

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