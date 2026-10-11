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國慶連假後 長榮航太、漢翔等無人機股藏「投資密碼」

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
中科院研發的「騰雲」大型無人機在國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」。路透
中科院研發的「騰雲」大型無人機在國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」。路透

中科院研發的「騰雲」大型無人機國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」，使得長榮航太（2645）、漢翔（2634）等無人機概念股備受矚目。

賴清德總統在國慶演說中指出，台灣持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護國家的力量。

自俄烏戰爭至美伊大戰，現代戰爭因高科技的介入，徹底改寫傳統戰爭思維。透過無人機偵蒐甚至攻擊，不但成本低，還效果卓越，這種「不對稱作戰」更已拉高現代戰爭的戰術新高度，激勵近來部分無人機概念股成為買盤新寵。

無人機發展歷史悠久，2010年前後轉向小型化方向發展，並透過許多微小裝置，如各式感應器、陀螺儀、微機電系統（MEMS）等，架構出各式功能，正是台灣科技業強項。

如近期股價走勢轉強的新唐（4919），即以高效率的微控制器技術切入無人機核心市場，並推出以Cortex-M4 M452為核心的飛控主機板，其他如盛群（6202）、松翰（5471）也都各有方案，積極大啖軍民二用無人機市場的龐大商機。

此外，雷虎的無人載具、漢翔的發動機、亞航（2630）的光纖陀螺儀、正達（3149）攜手美商導入3D列印量產無人機、及全訊（5222）的軍用無人機通訊技術與無人機反制系統等，均是關鍵的無人機先鋒大廠。

法人預期相關無人機概念股，將因俄烏戰爭的持續、與中東戰爭的擴大而水漲船高，逐漸吸引市場買盤再次矚目。

無人機 密碼 國慶

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