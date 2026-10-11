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南亞科、樺漢法說 聚焦營運展望

經濟日報／ 記者李孟珊吳凱中／台北報導

南亞科（2408）、台積電（2330）、樺漢（6414）等科技大廠將於本周舉行法說會，分別在12日、15日、16日。其中，南亞科法說會可望釋出最新的財報和營運展望，市場關注產能利用率、價格走勢和產業緊缺的狀況；而樺漢的市場焦點是2027年營運展望，以及公開收購Kontron完成後效益。

法人認為，第4季記憶體報價漲勢依然極為強勁，預期將在2026年第4季至2027年第1季之間陸續反映至南亞科的實質營收上。

在產能與資本支出方面，南亞科1B製程預計第4季占產出約40%，新產能將於2027年第3季量產，而為滿足終端市場需求與長約訂單量，預估2026年資本支出將超越500億元財測，2027年資本支出更將年增超過一倍。

南亞科看好DDR4在企業級SSD（eSSD）與網通應用的長期穩健需求，基於與主要客戶簽署的長期合約（LTA），市場預計南亞科將擴大eSSD用的DDR4供應。

在業績表現方面，南亞科今年9月營收450.91億元，月增0.9%、年增576.62%；第3季營收達1,336.49億元，季增61.9%，創單季新高；前九月營收2,652.85億元，年增626.95%，創同期新高。

樺漢法說會於16日登場，其受惠工業物聯網及智慧工廠與廠務業務增長，激勵單月營收達177.55億元，月增14.7%、年增45.3%，創單月營收新高紀錄；第3季營收496.42億元，季增2.6%、年增47.7%，續創單季營收新高紀錄；累計前九月營收達1,349.35億元，年增31.3%，亦登頂。

樺漢表示，截至目前，集團在手訂單金額超過2,550億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。集團亦在組織研發、產品技術、供應鏈與製造與全球市場聚焦等各方面加速整合，提升Physical AI營收與獲利。

南亞科 樺漢 法說

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