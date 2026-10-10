無人機勾勒雙十圖騰…成國慶日投資密碼？這個概念股節後可布局

國慶日登場，「騰雲」大型無人機勾勒出「雙十圖騰」，成為軍事迷關注的焦點；而國慶日的無人機演繹，更被股友們預示為國慶連假後的「投資密碼」，使得長榮航太（2645）、漢翔（2634）等無人機概念股備受矚目。

據報導，由中科院研發的「騰雲」大型無人機，10日清晨於中央山脈與東部上空，透過精準的飛行軌跡，勾勒出象徵雙十國慶的「雙十」圖騰，為全國帶來意外驚喜，也被廣大股民視為是國慶連假後的「投資密碼」。

自俄烏戰爭至美伊大戰，現代戰爭因高科技的介入，徹底改寫傳統戰爭思維。透過無人機偵蒐甚至攻擊，不但成本低，還效果卓越，這種「不對稱作戰」更已拉高現代戰爭的戰術新高度，激勵近來部分無人機概念股成為買盤新寵。

事實上，無人機發展歷史悠久，但直到2010年前後才轉向小型化方向發展，並透過許多微小裝置，如各式感應器、陀螺儀、微機電系統（MEMS）等，架構出各式功能，這領域自然是台灣科技業的強項，因此備受市場關注。

如近期股價走勢轉強的新唐（4919），即以高效率的微控制器（MCU）技術切入無人機核心市場，並推出以Cortex-M4 M452為核心的飛控主機板，其他如盛群（6202）、松翰（5471）也都各有方案，積極大啖軍民二用無人機市場的龐大商機。

此外，雷虎（8033）的無人載具、漢翔的發動機、亞航（2630）的光纖陀螺儀、正達（3149）攜手美商導入3D列印量產無人機、及全訊（5222）的軍用無人機通訊技術與無人機反制系統等，均是台廠中關鍵的無人機先鋒大廠。

法人預期相關無人機概念股，將因俄烏戰爭的持續、與中東戰爭的擴大而水漲船高，逐漸吸引市場買盤再次矚目。