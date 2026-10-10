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伺服器規格升級！嘉澤穩坐高階 Socket龍頭後市可期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

受惠於雲端資料中心與AI伺服器規格升級加速，連接器與CPU Socket龍頭嘉澤（3533）後市展望樂觀。隨著Intel與AMD（超微）新世代伺服器平台滲透率持續提高，帶動高階CPU插座及PCIe Gen 5、Gen 6等高頻高速零組件出貨量價齊揚，為公司中長期營運注入穩健成長動能。

法人機構分析，伺服器與PC架構升級帶動Socket針腳數大幅增加、設計難度提升，不僅產品平均售價（ASP）具顯著溢價空間，嘉澤在伺服器插座市占率亦持續穩固。儘管短期供應鏈拉貨節奏與毛利率走勢偶受零組件調配影響，但伺服器高階化趨勢確立，技術門檻與產業護城河效益將逐步顯現。

根據FactSet調查及國內外主要券商評估，多數法人機構維持「買進」評等，目標價普遍落在2,500元至2,850元區間（本土券商如永豐金給予2,805元，外資落於2,500元至2,850元不等）。市場看好嘉澤在高階運算連接器領域的領先優勢，中長期獲利能見度維持正向。

嘉澤 伺服器 AMD

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