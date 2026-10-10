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AI ASIC需求引爆！創意營運動能強勁 法人樂觀看後市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

隨著全球雲端服務供應商（CSP）積極加速自研晶片部署，客製化晶片（ASIC）需求迎來爆發式增長。矽智財與ASIC設計服務龍頭創意電子（3443）受惠於先進製程與CoWoS等先進封裝技術優勢，委託設計（NRE）及量產（Turnkey）接單動能強勁，產業後市展望備受市場矚目。

法人機構指出，AI與高效能運算（HPC）浪潮持續發酵，大型科技廠為降低算力成本與擺脫通用GPU供應限制，加速擴大專用晶片開案。創意具備母公司台積電（2330）的先進製程與產能奧援，在微軟、Meta 等雲端巨頭及車用ADAS等專案推進下，未來幾年營收與獲利能見度顯著提升。

展望第4季，法人預估創意單季營收季增將達35％至40％幅度；隨CPU需求強勁，量產營收維持高檔，產能支援同步擴大，加上NRE有CPU下一代產品開始出貨，推測成長超過一倍，市場目標價有機會上調，目前創意股價高居台股第三高，達8,000元以上水準。

法人 矽智財 晶片

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