10月新股抽籤來了！兩檔資服股下周公開申購 最高價差逾4成
上櫃資服股將添兩檔新兵，藍新資訊、程曦資訊都將在10月13日至15日開放公開申購，每股承銷價分別暫定68元、60元，以8日興櫃收盤價來算，報酬率都超過三成。
藍新資訊（6938）預計10月23日轉上櫃掛牌，每股承銷價暫定68元，承銷張數412張，公開申購自10月13日至15日截止，以8日興櫃收盤價89.2元計算，抽中1張可望賺進2.1萬元，報酬率31%。
藍新資訊成立於2014年，資本額1.25億元，主要大股東為精誠資訊，持股約45%，藍新資訊總經理楊璦如表示，公司產品從大型主機出發，服務版圖已延伸至雲端、儲存、資料庫、網路資安及AI平台，並由規劃、建置一路承接維護與維運，目前服務客戶超過400家，涵蓋政府標案、科技企業、金融企業。
2026年上半年營收3.29億元，年增22.13%；稅後淨利3,762.8萬元，年增24.69%，每股純益3元。9月營收0.77億元，月增30%，年增33.5%，累計1至9月營收5.06億元，年增27.3%。
同是資服股的程曦資訊也將在10月23日轉上櫃，每股承銷價暫定60元，承銷張數657張，公開申購自10月13日至15日截止，以8日興櫃收盤價85.9元計算，抽中1張可望賺進2.5萬元，報酬率43%。
程曦資訊9月合併營收1.13億元，月增6％，年增9.1%；累計前三季合併營收9.46億元，年增10.3％。
程曦以自行打造之AI質檢、AI Trainer等生成式AI應用，導入AI Agent、智慧語音客服等工具，並於2026年成立創新研發部，加速AI應用落地。目前以企業培訓及AI導入顧問等服務，協助累計超過350家企業推動數位轉型，公司期望明年AI相關新業務營收占比達5%至8%，在既有企業流程委外（BPO）業務穩定發展基礎上，逐步建立中長期成長動能。
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