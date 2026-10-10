中鋼盤價連二漲…Q4獲利衝 市場預期是今年最好的一季

中鋼（2002）10、11月連續兩個月全面調漲盤價，累計漲價每公噸1,400至1,500元，由於目前進入傳統需求旺季，加上上游鐵礦砂原料相對處於低檔下，毛利率提升，市場預期該公司第4季獲利將是今年最好的一季。

法人指出，觀察中鋼上半年營運情況，第2季因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；同時，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，造成鋼鐵供給趨緊俏，推升歐美鋼廠當地鋼價站穩高檔。

中鋼獲利

亞洲部分，包括越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，寶鋼新盤也延續漲勢；多方因素綜合影響下，鋼價走勢穩步向上，進而帶動中鋼熱軋、冷軋等大主力底材的4、5、6月內銷盤價連續每月調漲每公噸1,200元，挹注營運表現。

該公司第2季繳出稅後純益20.75億元成績，結束連四季虧損，每股純益0.14元；惟累計上半年仍小虧3.77億元，每股淨損0.03元。

進入第3季，中鋼雖然受到淡季影響，7、8月的月盤產品盤價陸續調降，但因上游原料走跌，銷售單位毛利提升，7、8月各有6.55億元、7.23億元稅前盈餘，累計今年前八月稅前盈餘達37.17億元。

而9月出貨量更衝破百萬噸至104.1萬公噸，較原目標多出7.8萬公噸，月增25.3%，不僅創今年單月最高，更改寫近50個月紀錄，可為單月獲利加持。

法人進一步指出，中鋼今年獲利高峰將落在第4季。就鋼市供需來看，美國關稅政策及供應趨緊，熱軋行情高檔趨升；歐洲受碳邊境調整機制及進口關稅配額限制，熱軋價格也明顯調漲；至於亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲。

面對上述情勢，中鋼順勢連續兩個月調漲盤價，10月主力產品調漲每公噸500至600元；11月熱軋、冷軋及鍍鋅等五項月盤產品再全面調高每公噸900元，兩個月累計漲價1,400至1,500元。在漲價訊號明確下，可望促使下游客戶展開旺季拉貨行動。

在煉鋼成本方面，近期鐵礦砂已由每公噸100美元以上回落至90美元區間，焦煤也由每公噸305美元高點下挫至295美元價位，有助降低高爐成本壓力。

法人認為，就中鋼第4季整體營運變化來看，該公司將受益「價漲、量穩、生產成本下降」的利多條件，進一步擴大利差空間。