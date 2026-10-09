利機9月營收微減 訂單有撐

中鋼10、11月連續兩個月全面調漲盤價，累計漲價每公噸1,400至1,500元，由於目前進入傳統需求旺季，加上上游鐵礦砂原料相對處於低檔下，毛利率提升，市場預期該公司第4季獲利將是今年最好的一季。

2026-10-10 02:07