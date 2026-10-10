貿聯Q3估賺逾兩股本 法人看好刷新紀錄

貿聯-KY（3665）第3季受惠xAI與亞馬遜AWS T3拉貨強勁，帶動800G AEC與高毛利的電源產品營收比重提升，使得產品組合轉佳，法人預估，第3季每股純益（EPS）將超過20元，創單季新高；本季合併Interplex Datacom，有完整季度營收，加上高效運算（HPC）業績持續成長，預期第4季EPS將超過25元，續創新高。

貿聯9月營收93.32億元，創同期新高，歷史次高，月增4.9%，年增39.1%，受惠於併購Interplex Datacom效益；第3季營收278.54億元，創單季新高，季增19.6%，年增51.2%；今年前九個月營收為719.64億元，創同期新高，年增39.9%。

貿聯EPS

法人表示，貿聯上半年HPC成長幅度低於預期，主要受到部分雲端服務供應商（CSP） 客戶遞延拉貨，6月起客戶拉貨動能恢復，年底稼動率將維持滿檔。第3季xAI與及AWS T3拉貨強勁，800G AEC和高毛利電源營收比重提升，產品組合轉佳，本季可以完整合併Interplex併表，加上既有HPC業務持續成長，看旺下半年業績。

在光通訊產品方面，法人指出，貿聯旗下新富生承接光纖陣列、光纖連接器、高精密封裝及組裝業務，並持續受惠康寧訂單增加。

該公司亦為Senko部分產品提供封裝、測試及組裝服務，預期FAU與Shuffle Box等產品最快自明年第2季開始貢獻，光通訊營收持續成長。

貿聯之前宣布與ams OSRAM共同開發適用於AI Scale-up架構的次世代光互連方案，預計將於OCP展示採用microVCSEL光源的連接器化多芯光纖解決方案。

此架構採取「寬而慢」（wide-and-slow）的設計，將資料分散至大量中低速並行通道，以降低單一通道的訊號處理負擔，並兼顧低功耗、低延遲及高頻寬密度。

雙方合作由ams OSRAM提供二維可定址 microVCSEL光源，貿聯則負責高密度多芯光纖耦合、光纖連接器、精密封裝、測試及量產整合。相較傳統長距離光模組，此方案主要瞄準AI機櫃內或鄰近機櫃間的短距離Scale-up傳輸需求。目前產品仍處於研發及客戶驗證階段，預期最快明年第2季開始貢獻業績。