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先進光9月營收2.24億元 創近六年半低點

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

先進光（3362）9日公布9月營收2.24億元，月減7.73%，年減37.16%，下探近78個月（六年半）以來新低；累計前九月營收29.42億元，較去年同期衰退8.81%。法人指出，主要受終端筆電與消費性電子拉貨動能放緩影響，使單月營收顯著承壓。

面對營運低谷，董事長高維亞日前表示，公司積極開闢新動能，聚焦共同封裝光學（CPO）技術，鎖定V溝、MT插芯及玻璃通孔技術（TGV）等，MT插芯最快年底送樣，V溝預計明年第2季量產。

此外，旗下觸控模組廠科雅光電除美系客戶外已獲第三家客戶訂單，預計明年量產並推進公開發行，先進光得辦理釋股增添業外收益，隨新事業布局陸續發酵，力拚明年營運重返成長軌道。

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