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弘塑單季業績創新高 下半年營運優於上半

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
弘塑董事長張鴻泰。聯合報系資料照
弘塑董事長張鴻泰。聯合報系資料照

半導體設備廠弘塑（3131）於今（9）日公告9月營收，為單月歷史第三高、歷年同期新高表現，同時帶動第3季業績改寫新猷。該公司先前提到，預期下半年營運表現將優於上半年。

弘塑9月合併營收為7.47億元，月增9.6％、年增61.8%，第3季合併營收為22.21億元，季增28.6％、年增48.7％，累計前三季合併營收為55.44億元，年增27%。

弘塑近期投入擴大海外布局，將在美國與新加坡設立子公司，以因應業務拓展，及客戶設備維修服務需求，投資金額為美國上限150萬美元（近新台幣4,770萬元），新加坡最多為200萬星元（約新台幣5,000萬元），總計在兩地共投資近1億元。

雖然弘塑持續擴大設備產能，但該公司先前表示，無法滿足客戶全部需求，如果客戶現在下單，一年後都還不一定能交出機台，並估算整體訂單到2030年都不會減少。

弘塑 業績 營收

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