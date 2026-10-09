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邁威爾出招、信驊股價剉咧等？大摩、瑞銀這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

股王信驊（5274）自突破2萬元大關後持續修正，近期又面臨晶片大廠邁威爾（Marvell）推出新品引發競爭疑慮。不過，外資摩根士丹利（大摩）、瑞銀證券仍分別維持信驊目標價24,000元、22,000元，均認為邁威爾新品短期內不威脅信驊主導地位，後續影響仍待觀察。

邁威爾日前於投資人日宣布推出新一代客製化AI基礎設施管理處理器，採用5奈米OCTEON IP，鎖定AI基礎設施管理工作負載，並與多家超大規模雲端業者展開專案合作，引發市場對信驊既有BMC市場地位是否受到挑戰的疑慮。

大摩科技產業分析師顏志天認為，邁威爾推出的新產品短期內不會直接搶走信驊的訂單，反而有機會隨著AI基礎設施管理需求增加，帶動相關晶片市場規模（TAM）擴大。

顏志天分析，邁威爾推出的產品定位為基礎設施管理控制器（IMC），有別於傳統基板管理控制器（BMC），單顆平均售價（ASP）達數百美元，預計2027年底至2028年初量產出貨；即使客戶有意以IMC取代BMC，也須重新設計整體機架架構，因此短期內直接取代的可能性不高。

瑞銀投資銀行台灣半導體分析師林莉鈞也認為，邁威爾短期內不會直接威脅信驊在BMC市場的主導地位。從產品定位來看，邁威爾新產品主要負責大規模AI部署中的機架與運算集群管理，而非單一伺服器的管理。

另外，林莉鈞補充，邁威爾新產品更可能與現有BMC形成互補，而非直接取代。傳統BMC仍負責單一伺服器的監控、控制與管理，每台AI伺服器仍須配置專屬BMC；至於基礎設施管理處理器，則可管理多個AI機架或運算集群，兩者在系統中扮演不同角色。

林莉鈞指出，信驊憑藉在BMC市場的領導地位、完整的產品布局，以及與主要超大型雲端服務商和伺服器代工廠（OEM）建立的長期合作關係，具備明顯競爭優勢。

此外，BMC攸關伺服器運作的關鍵元件，產品導入須經過硬體、韌體及軟體等多重驗證，客戶更換供應商的門檻高，因此轉換供應商的情況並不常見。

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