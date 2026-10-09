資金轉找業績避風港 15檔「營收月月高」股出列

美股在台股國慶連假開始，受到中東緊張情勢加劇，加上OpenAI營收爆出市場巨大預期落差中，包括那斯達克、那斯達克等科技股指數大跌，台指期夜盤也受累跌破49K大關中，市場專家認為，包括臻鼎-KY（4958）、華通（2313）等營收月月高的業績成長股，將成為盤面聚焦點。

美股8日受到中東緊張情勢影響，在美國官員透露已完成相關準備，以應對可能恢復對伊朗的大規模軍事行動中，儘管美國總統川普表示，美方不會在11月3日中期選舉前攻擊伊朗，國際油價應聲大漲，布蘭特12月期貨大漲逾4%、一度突破104美元，再寫近期反彈新高，WTI的11月期貨也站上90美元關卡。

禍不單行的是，市場機構分析OpenAI最新投資者文件後，認為截至9月底的年化收入，僅接近500億美元，遠低於市場此前流傳的700億美元，雖差異可能源自於統計方式的不同，仍牽動市場對AI需求強勁的多空敏感神經，英特爾下跌5.3%、美光與博通下跌逾4%，台積電（2330）ADR與輝達也下跌約3%，連帶費城半導體指數大跌442點、跌幅3.3%，那斯達克下跌345點、跌幅1.2%。

台指期夜盤也大跌652點、來到48,705點，失守49K大關，同時，台積電夜盤下跌30元，收在2,535元。

台新投顧總經理黃文清、永豐投顧總經理黃柏棠認為，在國際股市再次陷入動盪之際，隨上市櫃公司陸續公布9月營收，相關業績成長股將成為盤面「領漲抗跌」的聚焦點。

根據統計，在目前已公布9月營收的近1,600家上市櫃公司中，自7月以來的三個月中，每月營收呈一個月比一個月高的好表現，顯示第3季旺季效應爆發，且隨營收成長將帶動獲利表現，吸引三大法人在過去五個交易日大買逾8,000張的個股，包括臻鼎-KY、華通、富喬（1815）、南亞科（2408）、國喬（1312）、穩懋（3105）、華新科（2492）、陽明（2609）、世界（5347）、台亞（2340）、光頡（3624）、漢磊（3707）、欣興（3037）、聯成（1313）、華邦電（2344）等15檔「營收月月高」業績成長股。