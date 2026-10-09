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利機第3季 業績改寫近14年來單季新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路商利機（3444）公布9月業績，雖然呈現月減，但第3季業績為近14年來單季新高表現。

利機9月合併營收1.29億元，月減1%、年增26%，前三季合併營收為10.52億元，年增13%。

利機表示，受惠於載板與散熱相關產品需求暢旺，加上明鈞源自7月起納入該公司合併報表，推升第3季業績表現，單季合併營收達3.98億元，季增18%、年增30%，改寫近14年來單季新高。

利機提到，載板相關產品於9月營收年增近一倍，其中Memory IC載板年增逾一倍，成為當月載板成長的主要動能。隨記憶體需求升溫、原物料供應改善，加上產品組合持續優化，帶動其載板出貨與營收表現進一步提升。目前部分載板訂單能見度已延伸至明年下半年，持續支撐後續營運動能。

至於散熱相關產品方面，利機9月相關業績年增約八成，並改寫歷年單月次高。為因應AI與高效能運算（HPC）應用需求持續推升，該公司積極擴大均熱片產品布局，隨明鈞源自7月起納入合併報表，其散熱業務由既有銷售進一步延伸至製造端，全年相關營收持續朝倍數成長目標推進。

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