光通訊成核心成長動能 法人調高頎邦獲利預估值及目標價

頎邦（6147）拜漲價效益、美系客戶新機拉貨等挹注，下半年營收及毛利率優於預期，加上光通訊、轉單及漲價帶動2027年成長能見度提升，法人看好，光通訊將成為中長期核心成長動能，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，頎邦第3季營收75.8億元，改寫單季歷史新高，主要受惠4月起調漲驅動IC報價、美系客戶新機拉貨、光通訊出貨持續放量，產能利用率提升及漲價效益，可望帶動毛利率季增1.2個百分點至31.5%。

在光通訊方面，法人預估頎邦2026年上半年光通訊金凸塊營收約4至5億元，受惠200G/lane光收發模組需求放量，下半年營收將大幅成長至約10至11億元，上修2026年全年光通訊營收預為14至16 億元，占總營收比重約5%至7%。

法人指出，頎邦目前光通訊開發案件達40至50項，客戶逾十家，產品集中於Driver、TIA、Modulator及PD等四大類，隨量產順利、成本結構更加明確，預計多數光通訊產品毛利率超過35%並接近40%，優於先前預期的30%至35%，亦高於公司整體水準。

展望2027年，法人預估，頎邦2027年光通訊營收將年增逾三倍水準，占營收比重進一步提升達15%至20%，主要反映1.6T光收發模組升級需求。