台股高檔震盪免驚！法人估企業獲利年增84%、AI 供應鏈續旺

受到長天期美國公債殖利率再度攀升影響，美股震盪走弱，拖累台股走勢，呈現高檔震盪整理格局。不過，隨著消化相關不確定因素逐步被消化，第4季市場焦點有望重新回歸企業營收、獲利表現與產業基本面，台股也有機會由企業獲利驅動投資階段。

值得注意的是，企業獲利方面，安聯投信預估台股企業獲利成長動能持續增強，2026年整體企業獲利年增率上修至84.07%，2027年可望再成長35.56%。其中，電子產業仍是主要成長引擎，2027年獲利成長率預估達45%，反映AI趨勢所帶來的結構性成長機會。

安聯投信台股團隊表示，近期全球金融市場持續受到美國利率政策、債券殖利率變動及地緣政治風險等因素干擾，市場波動加劇。盤面上，儘管大型權值股走勢相對疲軟，被動元件族群逆勢吸引資金青睞。隨著AI伺服器及高效能運算帶動高階積層陶瓷電容（MLCC）與晶片電阻需求快速增加，加上消費性電子旺季備貨啟動及車用電子滲透率持續提升，高耐壓、高容值產品供需逐漸轉趨緊俏，市場再度浮現漲價題材。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，雖然美國長天期公債殖利率維持高檔，短期對科技股評價帶來壓力，但AI產業基本面依然穩健。從GPU、ASIC、高階應用處理器對先進製程及先進封裝需求持續提升，到北美雲端服務供應商（CSP）不斷上修資本支出計畫，都顯示AI投資循環仍維持高度成長階段。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘指出，短線市場焦點將聚焦資金流向、國際政經情勢與企業基本面表現，預期大盤將維持高檔震盪整理，資金則持續向具備實質業績成長題材的個股輪動。

展望後市，安聯投信台股團隊看好，AI相關供應鏈持續受惠於運算效能升級與規格提升趨勢，包括IP／ASIC、先進製程與封裝測試、PCB／CCL、ABF載板、散熱、水冷模組及光通訊等領域隨著新一代AI晶片及伺服器平台陸續推出，不僅可望帶動相關零組件需求成長，也將推升產業獲利與產品價值提升。