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台聚集團營收 台聚、台達化年月雙增 亞聚、華夏年減

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台聚集團日前公布9月營收，台聚（1304）、台達化（1309）年、月雙增，華夏（1305）年減、月增，亞聚（1308）年減、月減。業者指出，隨油價持續在高檔徘徊，上游原料成本墊高；第4季需求旺季來臨，塑化下游需求動能有望優於第3季。台聚集團旗下四大公司持續提高差異化、利基型產品占比，以降低大宗產品景氣循環衝擊，強化營運韌性。

四家公司中，台聚單月營收37.54億元，年增3.89%、月增2.27%；亞聚（1308）單月營收4.85億元，年減10.26%、月減6.46%。台達化單月營收12.65億元，年增9.28%、月增10.28%；華夏單月營收7.39億元，年減0.59%、月增8.41%。

台聚主要產品為EVA、LDPE、HDPE及LLDPE。其中EVA占比較大，台聚指出，今年中國大陸光伏需求成長幅度放緩，中國大陸光伏級EVA轉向淨出口，衝擊產品價格。

不過，台聚也認為，客戶普遍認為光伏市場最差情況已過，8月需求稍有好轉。熱熔膠應用則因下游產品少量多樣，市況相對穩健。LDPE利差則較有空間。因應此市況，台聚也提高相對具利基的LDPE開工率，並拓展外銷市場。

台、亞聚將鎖定利差較高的LDPE系列產品，並持續減少競爭較激烈的光伏級EVA產銷比重，優化產品組合。

台達化主要產品為苯乙烯（SM）下游之ABS、PS產品，也耕耘循環材料玻璃棉（GW）。台達化先前指出，因9月家電及聖誕節需求開始恢復，預估產銷量會將改善許多。

台達化先前表示，第3季下游家電及電子產業步入傳統旺季，剛需買氣有望提升。加上供料回復正常水準，預期開工率將較第2季回升，報價也呈現溫和復甦走勢。

華夏為國內第二大PVC業者。華夏日前表示，第3季季末因步入印度、孟加拉及東南亞等國雨季結束、傳統旺季來臨，住宅、農灌、纜線、基建及外銷加工備料需求回流。亞洲廠商相對有機會在第3季季末開始拉抬價格。

此外，印度對進口PVC實施最低價格（MIP）限制，整體行情被拉高後，周邊地區價格也可望一併升高；亞洲貨源及中國貨源價差有望進一步縮減，對中國以外的亞洲業者有利。

營收 台聚 華夏

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