快訊

林肯號航艦出海322天終返家！越戰後第二長部署 64名父親首見孩子

黑熊到獵豹20年磨一劍！輪型戰車量產 鎖定灘頭反登陸

機車撞死行人判無罪 法官檢視影片：騎士反應時間僅2秒

聽新聞
0:00 / 0:00

鈊象下半年營運優於上半年 法人上修全年 EPS 至47.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）在今年營運將優於去年、下半年優於上半年中，法人圈上修今年營運展望，將全年每股獲利（EPS）調高至47.2元。

分析師表示，鈊象今年前八月營收年增18%，稅前每股獲利為37.6元、年增26%，主要受惠網路遊戲授權業務持續擴張，授權營收占比已提升至74%，成為主要成長引擎；區域方面，東南亞占營收54%，維持穩定基本盤，美國占比則提升至14%，管理層預期未來1~2年將成為最主要成長市場，目前美國35個合法合規州中，僅3州市占率較高，其餘32州滲率仍低，搭配Social Sweepstakes快速成長，後續市提升空間仍大。

此外，TaDa Gaming持續拓展中南美洲、歐洲、中東及非洲，並透過每月推出3至5款新品及在地化內容策略，支撐海外授權業務持續放量。雖商用機受中國景氣疲弱及中古機排擠影響，全年營收預期衰退，惟目前占比僅約2%，對整體營運影響有限。

整體來說，考量授權業務成長優於原先預期、美國市場滲透持續提升，以及TaDa Gaming海外布局逐步貢獻，上修今年EPS至47.2元、年成長22.8%，明年有機會進一步成長突破50元大關。

鈊象 法人 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鈊象9月每股盈餘5.13元

旅天下營收／9月4.04億元、年增38% 前三季34.8億元

榮惠營收／9月與第3季雙創新高 現增暫定每股108元

台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

相關新聞

和碩營收創高飛越2,000億…9月暴增1.4倍 增幅稱冠本土代工廠

和碩受惠蘋果iPhone 18 Pro系列新機及AI伺服器「雙引擎」助攻，昨（8）日公布9月合併營收2,147.53億元，創單月歷史新高，並較8月暴增逾1.4倍，月增幅度居本土代工廠之冠，也比去年同期大增86.9%，本季業績持續看俏，有望攀全年單季高點。

大立光上季毛利率下探13年低點

大立光昨（8）日公布第3季稅後純益51.82億元，季增11%，年減26.8%，每股純益39.62元，惟當季毛利率降至42.21%，下探13年來低點，季減7.22個百分點，引發關注。針對毛利率下滑，大立光董事長林恩平表示，主要因新機良率調整期及採購綠電成本所致。

緯創、緯穎、英業達 業績放閃

代工大廠緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月業績，以緯穎衝上1,726.2億元，創單月歷史新高最亮眼；緯創、英業達則是歷來最強9月。三家代工廠第3季營收則同步創單季新高。

三航空業寫下同期新紀錄 華航年增31%、長榮航成長32%、台灣虎航上揚36%

國籍航空客貨運需求同步升溫，華航、長榮航、台灣虎航9月營收齊創歷年同期新高紀錄，其中華航、長榮航貨運收入年增均逾四成，台灣虎航載客率維持九成以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。