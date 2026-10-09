鈊象下半年營運優於上半年 法人上修全年 EPS 至47.2元

遊戲股王鈊象（3293）在今年營運將優於去年、下半年優於上半年中，法人圈上修今年營運展望，將全年每股獲利（EPS）調高至47.2元。

分析師表示，鈊象今年前八月營收年增18%，稅前每股獲利為37.6元、年增26%，主要受惠網路遊戲授權業務持續擴張，授權營收占比已提升至74%，成為主要成長引擎；區域方面，東南亞占營收54%，維持穩定基本盤，美國占比則提升至14%，管理層預期未來1~2年將成為最主要成長市場，目前美國35個合法合規州中，僅3州市占率較高，其餘32州滲率仍低，搭配Social Sweepstakes快速成長，後續市提升空間仍大。

此外，TaDa Gaming持續拓展中南美洲、歐洲、中東及非洲，並透過每月推出3至5款新品及在地化內容策略，支撐海外授權業務持續放量。雖商用機受中國景氣疲弱及中古機排擠影響，全年營收預期衰退，惟目前占比僅約2%，對整體營運影響有限。

整體來說，考量授權業務成長優於原先預期、美國市場滲透持續提升，以及TaDa Gaming海外布局逐步貢獻，上修今年EPS至47.2元、年成長22.8%，明年有機會進一步成長突破50元大關。