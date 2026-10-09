大立光上季毛利率下探13年低點

大立光（3008）昨（8）日公布第3季稅後純益51.82億元，季增11%，年減26.8%，每股純益39.62元，惟當季毛利率降至42.21%，下探13年來低點，季減7.22個百分點，引發關注。針對毛利率下滑，大立光董事長林恩平表示，主要因新機良率調整期及採購綠電成本所致。

大立光前三季稅後純益159.75億元，年增10%，每股純益121.98元。

大立光日前罕見公告，為響應全球使用綠能減碳並履行企業社會責任，公司持續擴大採用再生能源，新簽署購電契約，包含離岸風電與太陽光電，共12.6億度，減碳量達58.71萬公噸。沒想到該公告成為大立光上季毛利率重挫的關鍵原因。

法人關注，未來定價是否因綠電成本上揚而反映，林恩平坦言，綠電已成為結構性問題，由於明年價格已談定，反映成本要等到2028年。至於新機的良率有漸漸上來，「目前還OK」。