三航空業寫下同期新紀錄 華航年增31%、長榮航成長32%、台灣虎航上揚36%

國籍航空客貨運需求同步升溫，華航（2610）、長榮航、台灣虎航9月營收齊創歷年同期新高紀錄，其中華航、長榮航貨運收入年增均逾四成，台灣虎航載客率維持九成以上。

隨著東北亞賞楓旺季及歐美年終購物季接續登場，航空業第4季營運動能可望延續。

三家航空公司昨（8）日公布9月營收，華航209.33億元，年增31.86%；長榮航207.49億元，年增32.86%；台灣虎航17.39億元，年增36%，均創歷年9月新高。

華航9月客運收入114.61億元，年增30.73%；貨運收入76.2億元，年增41.82%。第3季營收651.17億元、累計前三季1,859.2億元，雙創歷史同期新高紀錄。

華航表示，雖然9月進入傳統旅遊淡季，但中秋連假帶動長短程旅運需求，10月東北亞賞楓旺季接棒，日韓訂位持續升溫。配合秋冬旅遊需求，10月25日起雪梨、布里斯本及墨爾本航線將同步增班，擴大澳洲市場運能。

貨運方面，華航受惠AI供應鏈出貨暢旺，加上消費性電子新品陸續上市，帶動資通訊產品、機械設備、航材引擎及汽車零組件運輸需求。

展望第4季，歐美年終購物季將帶動電商及傳統產業備貨，貨運市場可望維持穩健。

長榮航9月客運收入119.38億元，年增28.08%；貨運收入61.67億元，年增42.55%，合併營收207.49億元，均創歷年9月同期新高；前三季營收1,943.80億元，同樣改寫同期紀錄。

長榮航指出，9月受教師節及中秋連假帶動，客運呈現淡季不淡，美洲航線需求穩健，歐洲線受惠米蘭增班及慕尼黑航線機型調整，日韓、峇里島及大陸航線也有旅遊需求支撐。10月至11月將放大小松、仙台及釜山部分航班機型，搶攻秋冬旅遊商機。

長榮航貨運則受惠半導體、AI伺服器及消費性電子備貨需求，帶動艙位利用率維持高檔，後續將彈性調整客貨機運能，透過貨機及客機腹艙航網爭取高附加價值貨源。

台灣虎航9月營收17.39億元，年增36.15%，單月載客率逾九成；第3季營收52.96億元，創歷年同期新高。

台灣虎航前三季營收156.21億元，年增24.10%，航班數增加一成，平均載客率達91%。

台灣虎航除持續擴充亞洲航網，也推出「虎加酒tigertel」及AI行程助理，並攜手旅遊科技業者Dohop推出「虎里轉tigerhop」聯航訂票平台，首波與酷航合作，透過轉機組合擴大客源，持續搶攻亞太自由行及轉機市場。