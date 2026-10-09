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緯創、緯穎、英業達 業績放閃

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工大廠緯創（3231）、緯穎英業達昨（8）日公布9月業績，以緯穎衝上1,726.2億元，創單月歷史新高最亮眼；緯創、英業達則是歷來最強9月。三家代工廠第3季營收則同步創單季新高。

法人看好，隨著AI伺服器需求持續火熱，緯創、緯穎、英業達本季營運持續看俏，全年業績有望同寫新猷。

緯創結算，9月合併營收3,808.06億元，月減17.2％，但較去年同期增加87.2％；第3季合併營收1.15兆元，季增28.3％；前三季合併營收2.89兆元，同期最佳，年增97.3％。

展望後市，緯創預期，本季AI伺服器、通用伺服器及網通產品出貨動能都可望比第3季大幅成長，並達到全年單季出貨高峰。

緯穎9月合併營收1,726.20億元，月增19.6％，並較去年同期大增100％；第3季合併營收4,346.18億元，季增56.3％；前三季合併營收9,892.78億元，同期新高，年增50.3％。

法人指出，緯穎持續受惠於北美雲端服務供應商（CSP）拉貨強勁，第3季業績登峰。

隨著美國德州新廠產能持續開出，看好緯穎業績有望持續衝高。

英業達9月合併營收986.36億元，月增18.5％，年增62.9％；第3季合併營收2,720.94億元，季增0.8％；前三季合併營收7,422.61億元，同期新高，年增42.8％。

英業達表示，第3季筆電出貨約490萬台，季減9.2％，預期本季筆電出貨持續衰退，惟伺服器產品維持逐季成長態勢，全年營收占比將達到原先設定的五成以上目標。

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