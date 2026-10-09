和碩營收創高飛越2,000億…9月暴增1.4倍 增幅稱冠本土代工廠

和碩（4938）受惠蘋果iPhone 18 Pro系列新機及AI伺服器「雙引擎」助攻，昨（8）日公布9月合併營收2,147.53億元，創單月歷史新高，並較8月暴增逾1.4倍，月增幅度居本土代工廠之冠，也比去年同期大增86.9%，本季業績持續看俏，有望攀全年單季高點。

和碩9月業績是歷來首度飛越2,000億元大關；第3季合併營收3,890.73億元，為歷年最強第3季，季增41.8%，年增50.9%；前三季合併營收9,076.26億元，年增13.8%。

和碩營運概況

和碩分析，9月三大產品線月對月都成長，除了通訊業務受惠大客戶新機效益之外，AI伺服器成長較為明顯；其中，9月筆電出貨46萬台，優於8月的40萬至45萬台，第3季合計出貨約130萬台。

法人指出，和碩9月營收衝高，除了AI伺服器大幅貢獻之外，iPhone 18 Pro系列新機上市同步助攻。以和碩9月營收增長幅度推算，目前伺服器業務業績占比已達一成。

展望後市，法人表示，隨著iPhone 18 Pro系列本季達到出貨高峰，加上AI伺服器動能持續向上，預估和碩本季業績將攀上全年單季高峰。

和碩衝刺AI伺服器業務，共同執行長鄭光志日前指出，美系客戶新訂單已開始出貨，將反映在9月業績。因應全球強勁需求，團隊加速擴充產能，今年AI伺服器營收比重有機會挑戰一成。

市場傳出和碩接獲美國電動車大廠的AI伺服器訂單，鄭光志回應，和碩今年AI伺服器進展不錯，美系客戶訂單已進入出貨階段，主要為整機櫃系統的L11規格。

鄭光志表示，輝達GB200伺服器與新一代GB300伺服器目前和碩都有出貨。

不過，GB200因初期設計複雜、組裝難度高，市場過渡期較短；相較之下，GB300成熟度更高，但因總體擁有成本考量，仍有部分客戶選擇性價比更高的GB200。

鄭光志認為，AI伺服器需求還是很強，伴隨愈來愈多國家投入主權AI，企業界對硬體需求持續上升。

和碩目前AI伺服器團隊約1,000人，將持續增加相關業務團隊人員，並視生意規模，加速團隊擴充腳步。

和碩先前於法說會指出，今年伺服器業務的表現將優於原先預期，不僅年成長十倍目標「非常有把握達成」，增幅有機會超越十倍，預估一至二年內，伺服器可望成為公司前三大事業部門。