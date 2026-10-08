巨大9月合併營收年增2.9% 陸銷售暢旺

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車產業需求持續回升，巨大集團（9921）2026年9月合併營收53.68億元，年增2.9%。前九個月累計合併營收約454.99億元，年減幅收斂至5.1%。

巨大指出，巨大自主品牌的業務中，在中國市場登山車和電動車銷售暢旺，轉換台幣後，帶動單月營收成長26%。歐洲市場銷售表現持平；美國市場持續受到WRO事件影響，及伊朗戰爭影響消費者信心，單月營收仍呈現衰退。

代工（OE）業務方面，9月單月營收表現較去年同期微幅減少，主要歸因於WRO問題的影響以及客戶訂單減少。

不過，中國大陸市場也出現明顯變化。巨大中國業務第2季轉為正成長，8月營收年增15%，9月更擴大至26%；顯示中國大陸的市場需求成長成為趨勢。

巨大 營收 中國市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巨大營收／9月53.68億元、年增3% 前九月454億元

鼎基營收／9月2.42億元、年增12.4%

三大未來營收／前三季2.04億元 年增21.7％

國巨營收／9月170億元 月增4.5%、年增46.1% 連7月創單月新高

相關新聞

冠星9月營收年增37% 振大環球年減20%

紡織股第3季營收創高。冠星-KY（4439）昨（8）日公布9月營收8.59億元、年增37.85%，第3季營收創單季歷史新高；振大環球9月營收6.5億元，雖年減20.66%，第3季營收仍創同期新高。

寶雅9月營收年增15.7% 全家年增2.7%

寶雅（5904）昨（8）日公布9月營收24.22億元，為歷來最強9月，年增15.74%；第3季營收73.59億元，為單季歷史新高，年增14.97%；前三季營收213.86億元，同期新高，年增14.1%。

世界健身9月合併營收年增3.5% 加速拓點

健身連鎖龍頭品牌世界健身-KY（2762）公布9月合併營收10.01億元，首次突破10億元大關，月增1.1%、年增3.5%，創單月營收歷史新高。

巨大9月合併營收年增2.9% 陸銷售暢旺

自行車產業需求持續回升，巨大集團（9921）2026年9月合併營收53.68億元，年增2.9%。前九個月累計合併營收約454.99億元，年減幅收斂至5.1%。

長榮航營收／9月達207億元、年增32.86% 創同期新高

長榮航空9月客運營收達119.38億元，創歷年同期新高，年增率為28.08%，貨運營收達61.67億元，年增率為42.55%，合併營收達207.49億元，年增率為32.86%，創單月同期合併營收歷史新高。

文曄9月營收2159億元 創單月新高

電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2026年9月合併營收2159億元，月增約9%，創單月營收新高 比與去年同期成長約60%；今年第3季合併營收約5973億元，季增約1%、年增82%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。