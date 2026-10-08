巨大9月合併營收年增2.9% 陸銷售暢旺

自行車產業需求持續回升，巨大集團（9921）2026年9月合併營收53.68億元，年增2.9%。前九個月累計合併營收約454.99億元，年減幅收斂至5.1%。

巨大指出，巨大自主品牌的業務中，在中國市場登山車和電動車銷售暢旺，轉換台幣後，帶動單月營收成長26%。歐洲市場銷售表現持平；美國市場持續受到WRO事件影響，及伊朗戰爭影響消費者信心，單月營收仍呈現衰退。

代工（OE）業務方面，9月單月營收表現較去年同期微幅減少，主要歸因於WRO問題的影響以及客戶訂單減少。

不過，中國大陸市場也出現明顯變化。巨大中國業務第2季轉為正成長，8月營收年增15%，9月更擴大至26%；顯示中國大陸的市場需求成長成為趨勢。