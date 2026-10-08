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世界健身9月合併營收年增3.5% 加速拓點

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身連鎖龍頭品牌世界健身-KY（2762）公布9月合併營收10.01億元，首次突破10億元大關，月增1.1%、年增3.5%，創單月營收歷史新高。

累計前九月營收合併87.42億元、年增7.8%。

世界健身近日攜手全球健身賽事領導品牌HYROX，台北市唯一的HYROX Training Zone（HTZ）認證場地正式進駐World Gym Elite民生店，World Gym全台超過140家分店也將陸續導入HYROX專業訓練與設備。

世界健身董事長柯約翰表示，透過與HYROX的合作，世界健身將HYROX概念，進一步轉化為在健身房內，便可參與的肌耐力與功能性訓練挑戰，創造台灣全新的健身與運動生態系。

在營運拓展方面，世界健身正處於加速擴張階段，今年以來已新增七家分店，包括9月剛開放運動的有台北士林店，板橋華江則預計於10月稍後開放運動，而桃園八德店則將於10月進入預售階段，預計今年底全台總店數可達146家。

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