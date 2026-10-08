聽新聞
0:00 / 0:00
寶雅9月營收年增15.7% 全家年增2.7%
寶雅（5904）昨（8）日公布9月營收24.22億元，為歷來最強9月，年增15.74%；第3季營收73.59億元，為單季歷史新高，年增14.97%；前三季營收213.86億元，同期新高，年增14.1%。
寶雅表示，營運維持穩健成長，主要受惠既有門市營運持續優化、新店陸續加入營運，以及檔期活動與商品組合調整，該公司持續掌握消費趨勢，強化美妝、生活用品等核心品類商品力與會員經營，挹注整體營運表現。
全家昨（8）日公布9月合併營收94.53億元，年增2.74%，創同期新高；第3季合併營收295.49億元，年增3.68%，創單季歷史新高；累計前九月營收865.35億元，年增6.54%，亦創同期新高。
全家表示，9月營收主要受惠於展店效益、鮮食商品力、時節商機掌握，以及會員消費動能穩定挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。