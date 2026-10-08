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冠星9月營收年增37% 振大環球年減20%
紡織股第3季營收創高。冠星-KY（4439）昨（8）日公布9月營收8.59億元、年增37.85%，第3季營收創單季歷史新高；振大環球9月營收6.5億元，雖年減20.66%，第3季營收仍創同期新高。
冠星前三大客戶排名出現洗牌，GAP集團躍居最大客戶，新增美系客戶出貨也持續放量；振大環球則看好第3季毛利率維持高檔，帶動單季獲利成長。
短纖布料大廠冠星9月營收延續旺季出貨動能，帶動第3季營收24.72億元、年增29.31%。公司因應既有客戶明年訂單成長，將持續擴充越南廠產能，並往下游成衣垂直整合，擴大接單空間。
成衣製造大廠振大環球第3季營收24.42億元、年增8.16%，累計前九月營收62.32億元、年增9.65%。公司表示，今年持續以提升營運品質及獲利能力為重要方向，除營收維持穩健外，預期第3季毛利率將優於第2季。
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