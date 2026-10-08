聽新聞
0:00 / 0:00
啟碁9月營收月增2.3% 昇達科月減9%
網通廠昇達科（3491）、啟碁昨（8）日公布9月業績，昇達科為2.91億元，月減9%，年增52.4%；啟碁為160.79億元，月增2.3%，年增64%。
昇達科第3季合併營收8.4億元，季減6.8%，年增75%；前三季合併營收27.65億元，年增70.9%。昇達科指出，低軌衛星仍是業績主要引擎，隨著既有客戶衛星部署規模持續擴大，相關毫米波通訊產品出貨同步成長。
啟碁第3季合併營收486.94億元，季增23.4%，年增77.8%；前三季營收1,172.91億元，年增40.9%。受惠低軌衛星終端設備大舉擴產放量，加上800G高階交換器正式量產出貨，第3季營收為單季歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。