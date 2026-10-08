熙特爾強攻AI資料中心

太陽能系統儲能廠熙特爾（7740）昨（8）日召開股東臨時會並補選一席董事，延攬有「小輝達」之譽的Astera Labs公司亞太區副總裁暨台灣區總經理甘博隆擔任董事，助力熙特爾搶攻AI資料中心市場。

Astera Labs是美國那斯達克上市公司，主攻AI基礎設施高速連接與管理晶片，並已建立完整的全球AI產業生態系，獲得輝達力挺合作，因而有「小輝達」之譽。

Astera Labs並與超微、英特爾、安謀等主要AI平台與晶片夥伴，以及亞馬遜AWS、微軟、Google Cloud、Meta等全球雲端服務供應商（CSP）建立合作關係。

Astera Labs也與台廠合作密切，包括技嘉、英業達、緯穎等AI伺服器ODM均是合作夥伴。熙特爾總經理陳伯勳指出，甘博隆加入董事會之後，有助熙特爾未來插旗AI資料中心市場，藉此挹注營運成長。

陳伯勳表示，熙特爾過去的強項是在電池、BMS、EMS、儲能以及電力系統整合，若要跨入AIDC，除了要懂「能源」，也必須深刻理解AI伺服器、機櫃以及資料中心未來的電力架構與客戶需求，甘博隆的專業能力正好能強化公司過去較不足的部分。

熙特爾上半年每股純益5.8元，不僅較去年同期的3.44元大幅成長，並超越去年全年的4.9元。展望未來，陳伯勳指出，下半年已啟動海外布局，積極瞄準日本、美國、澳洲等市場，延攬新董事之後，將積極耕耘AIDC市場，預料明年有機會開始顯著貢獻營運。

熙特爾昨日董事會並通過改列一般板上市案，最快明年上半年改列。