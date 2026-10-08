王品、揚秦 Q3業績攀峰

和碩受惠蘋果iPhone 18 Pro系列新機及AI伺服器「雙引擎」助攻，昨（8）日公布9月合併營收2,147.53億元，創單月歷史新高，並較8月暴增逾1.4倍，月增幅度居本土代工廠之冠，也比去年同期大增86.9%，本季業績持續看俏，有望攀全年單季高點。

2026-10-09 01:16