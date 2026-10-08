聽新聞
0:00 / 0:00
王品、揚秦 Q3業績攀峰
指標餐飲股昨（8）日公告9月營收，包括王品（2727）、八方雲集、揚秦、全家餐飲及亞洲藏壽司第3季營收全面創下單季歷史新高；饗賓則寫下單季次高，僅次於今年首季；漢來美食則寫下第3季同期新高。
業者看好，展店效益與連假聚餐商機帶動業績，隨秋冬熱食、百貨周年慶及尾牙旺季接棒，第4季營運再添動能。
王品公布9月營收20.9億元，年增19.73%，首度在9月突破20億元；台灣、大陸事業群分別年增19.85%、19.17%，兩岸同步走強。第3季營收67.17億元，年增15.04%，累計前三季營收195.3億元，年增13.08%。
王品表示，中秋四天連假營收達3.59億元，肉次方、原燒、金咕等燒肉品牌表現亮眼。截至9月底，兩岸共481店，石二鍋達成百店里程碑，肉次方、和牛涮持續展店。隨氣溫轉涼，火鍋需求升溫，加上企業尾牙春酒訂位啟動，可望延續成長動能。
八方雲集9月營收7.82億元，年增8.36%；第3季24.08億元，年增9.35%，前三季營收首破70億元，年增7.97%。旗下台灣兩大品牌較去年同期淨增45店，德州首店正式營運，美國門市增至17家，德州Frisco店有望年底前開幕。
漢來美食9月營收6.44億元，年增25.77%；第3季營收17.89億元，年增22%。第五家島語預計11月中旬進駐大巨蛋商圈，南港宴會廳訂席逾5,000桌，高雄兩館合計近7,000桌，支撐旺季營運。
饗賓9月營收11.24億元，年增18.45%；第3季營收35.33億元，年增17.50%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。