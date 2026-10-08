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良維9月營收月增8.5% 出貨放量
連接器線材廠良維（6290）昨（8）日公布9月營收10.58億元，再創單月歷史新高紀錄，首度站上10億元關卡，月增8.58%，年增15.68%；第3季營收29.35億元，創單季新高，季增8.86%，年增16%；前三季營收82.41億元，同期新高，年增10.12%。法人預估，良維本季營收有望再戰新高。
受惠於CSP大客戶新舊機種與產品轉換已經完成，帶動良維9月業績改寫新猷。除了大客戶之外，輝達Vera Rubin伺服器已經開始量產，預期本季到明年出貨量可望放大，均將推升良維大電流產品擴大出貨。
良維董事長李淳正之前表示，旗下Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，其中，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩、三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的產品成長會很快。
至於大客戶亞馬遜AWS，隨著新舊機種轉換完成，新機種單價持續提高。良維預期，今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，其他包括Google、微軟與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。
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