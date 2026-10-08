光聖單月、單季營運雙高

光通訊大廠光聖（6442）昨（8）日公告9月合併營收達20.61億元，創單月歷史新高，並較去年同期大增97.3%，推升第3季業績改寫單季新猷。法人看好，光聖出貨動能強勁，2026年業績可望創新高，明年力拚再攻頂。

光聖結算，第3季合併營收49.18億元，季增33.6％，年增95.6％；前三季合併營收113.05億元，年增50.2％，為同期新高。

光聖營收

光聖昨天股價跌30元、收1,785元。

法人指出，光聖持續受惠於美國CSP大廠拉貨強勁，是9月及第3季業績衝高的關鍵動能，目前光聖訂單能見度直達明年初，本季業績有望淡季不淡。

據了解，近期光纖產品單價持續上升，加上CSP大廠後續AI基礎建設對光纖用量更大，全球光纖供給已經開始出現短缺狀況，光聖以高芯數光纖產品為主力產品，營運火熱。

業界預期，隨著光纖產品單價提升，光聖後續有機會反映原物料漲價效應，營運動能持續升溫。

法人指出，AI基礎建設在Scale-out領域大量採用光纖，隨著高數據傳輸需求帶動，愈高芯數的光纖產品自然成為大廠採用的標準。

光聖在高芯數光纖產品具有市場領先地位，目前出貨主力正逐步從原先的3,456芯提升到6,912芯，明年可望開始投入13,824芯產品產出，為後續業績成長動能打下基礎。

法人推估，光聖今年業績有機會挑戰成長四成以上，全年獲利上看四個股本，2027年營運可望持續上升，再創新高可期。