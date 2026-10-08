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鈺齊9月營收15.9億元、年增72% 豐泰9月64.4億元、年減4.7%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布9月合併營收為15.97億元，雖較8月16.94億元略減5.7%，但較去年同期9.29億元大幅增加72%；第3季合併營收54.36億元，季增3.4%、年增42.3%。在已公布9月營收的製鞋廠中，表現相對亮眼。

鈺齊前三季合併營收累計143.69億元、年增12.9%，累計營收年增率持續穩定擴大，並為歷年同期次佳水準。

鈺齊表示，若依近期接單趨勢與產能建置進度，維持今年下半年總接單產值大於上半年的策略規劃方向不變。

製鞋大廠豐泰（9910）也公布9月合併營收64.4億元、年減4.7%；累計前九月合併營收608.20億元、年減3.1%。豐泰同時公布前九月自結合併損益，合併稅後純益26.90億元、年減25.4%，每股稅後純益2.72元。

全球運動用品龍頭Nike日前公布的最新財測悲觀，預期將對主要代工廠豐泰造成影響；不過，戶外越野品牌Salomon表現亮眼，今年出貨量確定將優於去年，明年也可望持續成長。公司已針對此塊需求規劃擴充相關產線。

法人指出，目前豐泰訂單能見度維持3至6個月，其中3個月為確定訂單，6個月為滾動預測，而以前三季營收表現來看，預估全年營收將可能低個位數衰退。

豐泰 營收 鈺齊

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