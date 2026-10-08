聽新聞
0:00 / 0:00
富旺營收／9月達2.57億元 全台建案齊發完工交屋助攻營運穩健
富旺國際（6219）公布9月合併營收2.57億元，去年同期僅24.7萬元，主要受惠於全台各地多個指標建案持續推進完工交屋，展現跨區域穩健布局的成效；累計前九月合併營收25.52億元，亦較去年同期的755.3萬元大幅成長。
富旺9月順利完成旗下多個熱銷案場的交屋，包含台中「丰厚」透天別墅7戶、新竹「耀時代」5戶，以及「鈺時代」、「天際W-ONE」、「艾美莊園」、「悅榕花園」與「國美天藏」等建案各1戶，總計17戶齊力挹注營收。
針對最新市場脈動，富旺國際董事長林宗毅表示，隨著9月政策迎來適度放寬，將換屋族購買第二戶的貸款最高成數提升至七成，此舉有效減輕了剛性需求與換屋族群的資金壓力，大幅活絡市場交易動能。
林宗毅強調，政策的友善轉向，釋放了積壓已久的自住與換屋買氣，配合公司針對核心地段的精準產品定位，對未來整體房市景氣與銷售展望抱持高度樂觀態度。
在充足的土地原料支持下，目前富旺全台規劃總案量高達378.5億元，總戶數2,691戶，包含新竹「耀時代」、「耀時代Villa」、「耀時代Villa II」、「鈺時代」、「富時代」，台中「天際W-ONE」、「富旺敦厚」、「富旺千蘊」、彰化「艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等指標性建案。
此外，富旺更坐擁新莊光榮段、台中北屯同榮段、西屯何安段、沙鹿鹿寮段、烏日前竹段、彰化市延和段、和美嘉詔段、南投草屯光華段、雲林斗六雲林溪段、台南鹽水仁愛段等多點核心地段的優質土地儲備，確保未來五年推案節奏穩定無虞。
展望後市，林宗毅表示，富旺將持續優化資源配置並嚴格把關工程品質，隨著建案陸續完工交屋，整體營運表現審慎樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。