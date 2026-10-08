富旺營收／9月達2.57億元 全台建案齊發完工交屋助攻營運穩健

富旺國際（6219）公布9月合併營收2.57億元，去年同期僅24.7萬元，主要受惠於全台各地多個指標建案持續推進完工交屋，展現跨區域穩健布局的成效；累計前九月合併營收25.52億元，亦較去年同期的755.3萬元大幅成長。

富旺9月順利完成旗下多個熱銷案場的交屋，包含台中「丰厚」透天別墅7戶、新竹「耀時代」5戶，以及「鈺時代」、「天際W-ONE」、「艾美莊園」、「悅榕花園」與「國美天藏」等建案各1戶，總計17戶齊力挹注營收。

針對最新市場脈動，富旺國際董事長林宗毅表示，隨著9月政策迎來適度放寬，將換屋族購買第二戶的貸款最高成數提升至七成，此舉有效減輕了剛性需求與換屋族群的資金壓力，大幅活絡市場交易動能。

林宗毅強調，政策的友善轉向，釋放了積壓已久的自住與換屋買氣，配合公司針對核心地段的精準產品定位，對未來整體房市景氣與銷售展望抱持高度樂觀態度。

在充足的土地原料支持下，目前富旺全台規劃總案量高達378.5億元，總戶數2,691戶，包含新竹「耀時代」、「耀時代Villa」、「耀時代Villa II」、「鈺時代」、「富時代」，台中「天際W-ONE」、「富旺敦厚」、「富旺千蘊」、彰化「艾美莊園」、雲林「悅榕花園」等指標性建案。

此外，富旺更坐擁新莊光榮段、台中北屯同榮段、西屯何安段、沙鹿鹿寮段、烏日前竹段、彰化市延和段、和美嘉詔段、南投草屯光華段、雲林斗六雲林溪段、台南鹽水仁愛段等多點核心地段的優質土地儲備，確保未來五年推案節奏穩定無虞。

展望後市，林宗毅表示，富旺將持續優化資源配置並嚴格把關工程品質，隨著建案陸續完工交屋，整體營運表現審慎樂觀。