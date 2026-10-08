伸興營收／9月9.68億元創今年新高 前三季動能強勁、全年營運成長可期

伸興工業（1558）公布9月合併營收9.68億元，受惠主要客戶拉貨動能增溫與產業旺季效益，月增8.8%、年增29.2%，創今年單月營收新高；第3季合併營收27.95億元，季增21.9%，年增24.3%；累計前九月合併營收70.13億元，年增8.3%。

伸興表示，每年第2季至第3季是家用縫紉機產業的傳統出貨旺季，主要受惠於歐美市場聖誕節、感恩節等節慶購物季前夕的通路補貨需求。隨著終端零售通路庫存健康度持續回升，各大國際縫紉機品牌客戶積極備貨，明顯推升9月家用縫紉機出貨量。

除傳統季節性旺季效益發酵外，近年來全球手作DIY文化、客製化服飾與個人化手作紡織品的流行趨勢熱度不減，進一步帶動中高階家用縫紉機與多功能電縫機的穩定需求。

伸興憑藉長期累積的研發製造能力，成功協助客戶推出具備智慧化與便利操作功能的機種，有效掌握市場趨勢，進一步挹注整體營運成長動能，助力整體訂單保持良好的能見度。

作為全球家用縫紉機專業設計代工製造的領導企業，伸興長期深耕家用縫紉機領域，透過持續的產品結構優化與技術升級，為全球知名品牌提供從研發設計（ODM）到精密製造（EM）的一站式服務。

加上面對全球供應鏈重組與市場快速變化的挑戰，伸興也持續精進台灣、中國大陸、東南亞地區的產能布局與精實生產，並發揮靈活調度優勢，不僅有效維持優異的生產效率與產品良率，亦能迅速響應品牌客戶的急單與彈性拉貨需求。

展望第4季，伸興對整體營運發展保持審慎態度。隨著第4季持續迎來傳統多元產業需求，加上縫紉機在中高階機種出貨比重提升與全球產能彈性調度的優勢，公司有信心推升下半年營運效益，帶動全年營運規模與績效繳出好的成績單。